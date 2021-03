Tarek ZERTA

Passionné du design et des nouvelles technologies, et doté dune expertise pointue dans les différentes disciplines et métiers de création graphique, web design et digital marketing. Je possède une forte capacité dadaptation aux divers environnements. Ayant eu l'opportunité de travailler pour le compte de plusieurs grandes structures, je me suis forgé une expérience valorisante et pratique me permettant de travailler en autonomie comme en équipe pour répondre aux exigences de communication des différents secteurs et de trouver les solutions, les modes dexpression et les univers visuels adaptés aux besoins et aux objectifs des clients tout en gardant un esprit créatif constant.