Tchindji YOBOUE

Titulaire d'un Doctorat en sciences de l'information et de la communication

avec la mention anthropologie de la communication, d'un Master en

anthropologie et d'une Licence en psychologie et ayant acquis de solides

compétences et connaissances au cours de mes expériences professionnelles,

qui j'en suis convaincu pourraient s'épanouir dans n'importe quel projet.

Ambitieux, dynamique et consciencieux des nouveaux défis qui mattendent,

je suis un jeune professionnel et sais m'adapter à n'importe quel

environnement de travail en faisant preuve détermination et d'autonomie dans la réalisation de mes objectifs. Fort d'une expérience de six ans sur le terrain.

J'ai aussi acquis une expertise internationale dans la réparation concernant les violences sexuelles dans les zones de guerre, j'interviens en tant que

médiateur familial interculturel (zone francophone), spécialiste des enquêtes de terrain avec un regard ethnographique et aussi en tant qu'enseignant