Ted GRANDELA

De contact facile, sociable.

Je sais particulièrement m'adapter à un environnement en mouvement .



Optimiste, j'aime créer les conditions favorables aux contacts,échanges et business.



Professionnel, je suis un homme d'engagement.



Participant actif à la vie de mon équipe : J'aime stimuler, motiver et former les nombreux collègues et collaborateurs que j'ai pu accompagner.



Je possède de part mon expérience une parfaite connaissance des canaux de distributions (C.ACHATS/HM/SM/PROXI..) et du fonctionnement de chaque enseignes de la distribution.



Mes compétences :

NÉGOCIATION

FIDÉLISATION

VENTE

REPORTING

PROSPECTION

FORMATION

MERCHANDISING

PILOTAGE COLLABORATEURS

GESTION C.A

SUIVI CLIENT

ÉVÉNEMENTIEL

ATTEINTE DES OBJECTIFS

REVUE D'AFFAIRE