Terence BASART

Je suis originaire d'Agde (34), dans le sud de la France. Après avoir obtenu une licence en cinéma en Juin 2010 (Université Paul Valéry, Montpellier - 34) et effectué 2 ans en école de cinéma d'animation 3D (ESMA, Montpellier - 34), je me suis spécialisé dans le storyboard, le concept art et l'illustration. Je pratique également l'animation 2D et 3D.



Je suis cinéphile et mes goûts vont du cinéma classique hollywoodien des années 50 aux blockbusters d'actions ou de science-fiction de nos jours, tout en passant par la nouvelle vague française des années 60 et le cinéma indépendant.



Je suis tous les jours à la recherche de nouvelles opportunités d'emploi dans l'industrie de l'animation et du film!







I'm from Agde, in the south of France (34300). After getting my cinema degree in June 2010 (Paul Valery University, 34000 Montpellier, France) and spending 2 years in a CG Animation vocational cycle (34000 ESMA, Montpellier, France), I specialized in storyboard, concept art and illustration. I also practise 2D/3D animation.



I'm a movie enthusiast and I admire 50's Hollywood cinema classics, as the 60's french new wave, independant cinema and the modern action - science fiction blockbusters.



Yet, I look everyday for new opportunities of jobs in animation and film industries !



Mes compétences :

Storyboards

Adobe Photoshop

Adobe Indesign

Adobe Illustrator

Adobe After Effects

TVPaint Animation Pro

Nuke

Autodesk Maya

Adobe Flash

Adobe Premiere

Illustration

Animation 2D

Concept Art