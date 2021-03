Thibaud BALAZOT

Chef de Projet en rétro-engineering - CAO/GMAO/PLM & SGDB, j’utilise des outils informatiques tels que des Systèmes de Gestion de Base de Données (SGBD), des logiciels de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) et un système de gestion Projet afin de délivrer des projets "As-built" de sites industriels classes.

Ces outils me permettent de fournir à des clients un produit d'Usine Assistée par Ordinateur (UAO) "clé en main" et le Plant Lifecycle Management (PLM) associé.



Je suis en charge de la pérennité des données clients à travers leurs nombreux sites et du développement d'application de gestion industrielle.



Je forme et manage un équipe de plusieurs dessinateurs/projeteurs pour produire des maquettes 3D de gestion de type reverse engineering.



Mes compétences :

Recherce et Développement

Gestion de fournisseurs

Thermicien

Pompe à chaleur

Gestion de projets

Energie

Énergies Renouvelables

Énèrgie solaire et éoliène

Étude Techno économique

Normes iso

Encadrement d'équipe

Calculs et simulations

Développement durable

Énergie solaire

Thermodynamique

Thermique

SQL Server

P&ID/PFD

Maquette numérique

Nuage de points

Recap

Faro Scene

Microsoft Access

Base de données relationnelle

Logiciel GMAO

CAO

AutoCAD

Plant-4D

Management

Formateur

Leica Cyclone