Thibault DALLE

En temps que responsable commercial d'une PME , j'ai négocié avec les acteurs Nationaux et Régionaux de la Grande Distribution, en préservant un niveau de marge acceptable pour l'entreprise.

* J'ai renégocié des contrats existants, pour les amener à l'équilibre financier.



* Négociation des référencements des marques Nationales et Distributeurs

Auprès des centrales d'achat Nationales de la Grande Distribution



* Traitement et suivi des appels d'offres au niveau National et International



* Gestion et Management d'une force de vente, composée d'agents exclusifs et indépendants



* Refonte complète des packagings de la gamme et redéfinition charte graphique.



* Développement site internet .



Mes compétences :

Microsoft Windows 7

Animation de formations

Negociations centrales achats Grande Distribution

Gestion animation force de vente

Encadrement management

Commercial

Développement commercial

Marketing opérationnel