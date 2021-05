Thibaut FRESSE

- Expérience transversale dans le marketing, la vente, la communication et le management de projet. Intéressé par les contenus/services et leur mise en valeur. De formation universitaire (Université Paris-Sorbonne) et diplômé décole de commerce (ESCP Europe).



- Cross-experience positions devoted to marketing, sales communication and project management. Strong interest in content/services and their potentials. Academic background (Sorbonne University) and graduated from Business school (ESCP Business School).