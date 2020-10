Thierry GARCIA

Toutes les batailles de la vie nous enseignent quelque chose !

meme celles que nous perdons! ne pas devenir l homme a du succes mais celui qui prend de la valeur !! a mediter...

Opticien de formation :

je posséde une expériençe de plus de quinze ans en boutique durant laquelle jai pu mettre en avant ma polyvalence

j'ai su développer la politique commerciale des structures qui m'ont été confiées tout en assurant la gestion de mes équipes (recrutement , management ; formation)



ma qualité d 'écoute et mon sens du relationnel m'ont permis d 'adaptez l'approche commerçiale face aux exigences de la clientele tout en augmentant le portefeuille client .

j'ai des compétences diverses en

-management gestion d'équipe

-gestion administratif - courrier

-gestion des plannings et rendez-vous

-gestion salle de réunion

mes connaissances dans le domaine de l'optique , ma réactivité d'écoute et ma rigueur dans l'organisation me permettent de travaillez aussi bien en boutique que pour un groupe d'assurançe en qualité d 'opticien conseil en premier lieu .

je suis disponible pour plus d 'informations au 07 78 26 20 48. Pour un temps partiel

En deuxieme lieu.

J'ai aussi un potentiel pour pouvoir exercer des fonctions d'accueil

Ou j'ai validė avec un centre de formation un projet professionnel en qualitė assistant /accueil en centre de remise en forme .









.



Mes compétences :

management

vente

respect clientele/personnel

Ressources humaines

Gestion du stress

Gestion des conflits

Sophrologie

Qualité

Santé

Informatique

Gestion de projet