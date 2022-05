Thierry ROBERT

Ingénieur généraliste de l'Institut National Polytechnique de Lorraine (INPL),

- > Stratégie, aide à la décision

- > Approche globale systémique

- > Organisation et optimisation des processus industriels

- > Management de projets complexes / innovants

_________________________________________________________________

Autonome et entreprenant, Créatif, Ayant le sens du contact, Méthodique et rigoureux

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

Certifications professionnelles :

2000 BSCM 300/330 (Basics of Supply Chain Management), APICS.

1999 UV Planification opérationnelle, AFITEP

1998-2001 Analyse Fonctionnelle, Analyse de la Valeur, démarche Qualité

_________________________________________________________________

Anglais :

2001 : TOEIC 830/990

1997 : CAE de l'Université de Cambridge

Espagnol :

1998 : DELE Básico de l'Université de Salamanque





Mes compétences :

GPAO

Négociation

Ingénieur

Aéronautique

Supply chain management

Gestion de production

Facturation

Gestion

Gestion de projet

Recrutement

Qualité

Management

Management opérationnel de centres de profits

Management d'équipe

Optimisation des organisations

Optimisation des processus industriels

Optimisation de processus

Optimisation de la performance

Optimisation des coûts

Optimisation des flux

Optimisation des ressources

Supply chain