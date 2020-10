Thomas BRÉQUIGNY

Passionné d'entomologie depuis l'âge de cinq ans, j'ai suivi une formation d'ingénieur agronome spécialisé en protection des plantes à Montpellier SupAgro.



Au cours de ma formation, j'ai effectué trois stages de 6 mois au sein du Groupe InVivo, à l'INRA et au CIRAD. Ces stages m'ont permis d'acquérir des compétences dans la conduite de projets sur le terrain et en laboratoire.



Fort de ces premières expériences en recherche publique et privée, j'ai débuté ma carrière dans le domaine de l'expérimentation agronomique au sein de l'entreprise Syngenta. J'ai occupé dans un premier temps un poste de technicien d'expérimentation en Bourgogne. J'ai rejoint par la suite le siège de Guyancourt afin de participer à la coordination du réseau d'essais agronomiques de Syngenta. Je travaille actuellement au sein du service des affaires réglementaires en tant qu'expert technique homologation.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Microsoft Word

OpenOffice

Microsoft PowerPoint

Identification d'arthropodes

R

SIG

Microsoft Access

Biologie

Analyse

Recherche

Agriculture

Agronomie