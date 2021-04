Toumani KOUYATÉ

Consultant technique Artistique et Culturel

Conception et Gestion de projets culturels

Artiste multi-talentueux comédien-conteur-musicien-acteur-réalisateur de documentaires-peintre-photographe- performer

Administrateur gestionnaire producteur-diffuseur artistique

Ancien directeur du festival international pasdeau@pasdevie, festival de contes et de musiques que j'ai fondé et ancien directeur du festival International yéléen festival contes musiques. Ex- conseillé de production et de programmation du festival international contes en Ile des iles de la madeleine (QUEBEC).



Aujourd'hui consultant technique artistique, je me consacre aux projets des autres.

J'accompagne dans la conception- production et diffusion des projets artistiques culturels : festivals, programmation et productions des résidences artistiques, expositions, formations artistiques, journées professionnelles, événements sur mesure.

J'accompagne des structures culturelles dans le domaine du spectacle vivant en les conseillant, en formulant des préconisations et en les mettant en œuvre.

J'accompagne les villes et les communes à l'élaboration des projets d'innovation artistiques culturelles et sociales en s'appuyant sur les principes des droits culturels.

J'accompagne à l'élaboration de dossiers pour permettre à l'accession aux subventions européennes.



Mes clients sont des réseaux professionnels, festivals, compagnies de spectacle vivant, des lieux de spectacles, des collectivités territoriales, entreprises privées (mécénat et conception d'événement).