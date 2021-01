Valérie-Anne RIVIERE

Après une période intensive dans des fonctions de contrôle de gestion et un projet ambitieux mené à son terme, je suis à la recherche de nouveaux challenges dans le domaine de la gestion financière.



Je considère quun recrutement est un échange. Comme pour tout changement de poste, je veux mettre à profit mes compétences actuelles, mais également en développer de nouvelles, propres aux autres secteurs dactivités et domaines dintervention.



Si vous êtes un recruteur et que vous souhaitez capitaliser sur une candidate investie, dynamique et consciencieuse, alors je suis la personne qu'il vous faut !