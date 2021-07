Valérie DEYDIER

Responsable de la thématique "Processus de corrosion contribuant au dimensionnement des surconteneurs et chemisages HA", dans le cadre du groupement de laboratoires Corrosion Mécanique :

- mise en place et conduite des programmes de R&D,

- définition, suivi et analyse des résultats des travaux de R&D,

- suivi du budget.



Responsable des études liées aux colis de déchets MAVL et FAVL ne contenant pas d’organiques (déchets métalliques, sels, déchets cimentés...) avec pour fonction de :

- fournir un appui technique pour répondre aux demandes de l’autorité de sureté et des producteurs de déchets (dossiers de connaissances, spécifications, groupes de travail sur des déchets spécifiques...),

- définir les besoins en R&D à exprimer auprès des producteurs de déchets, suivre ces études au travers des groupes de travail et les capitaliser,

- mettre en œuvre les études de R&D,

- piloter le développement d’un outil interface avec une base de connaissances permettant notamment de réaliser les calculs de termes sources gaz.



Mes compétences :

Matériaux

Déchets

Nucléaire

Corrosion

Métallurgie

Stockage des déchets nucléaires

Mécanique