Valèry PETIT

Diplômé d'un master QHSE Responsable SMI, mon projet professionnel est d'apporter mes compétences et savoir pour une entreprise en région. Je possède tous les atouts qui me permettront de réussir dans ce poste. L’expérience d’entreprises, motivation, ouverture d’esprit, polyvalence, rigueur et écoute sont les maîtres mots de mon comportement professionnel pour travailler sur des valeurs communes d’une entreprise. Ce qui m’incite à vous présenter ma candidature.



Au sein de la SNEF, mes multiples missions se partagent entre la remise en conformité des processus, la préparation de certifications, des audits, de la gestion documentaire, veille réglementaire, ....

Je suis aussi le soutien opérationnel dans l'établissement de PdP, PPSPS, PGP et d'étude des risques des chantiers auprès des chargés d'affaires. Je sensibilise le personnel dans les activités électriques HT BT et CVC ; suivant géographiquement les équipes sur chantier.



Chez Tereos Syral à Marckolsheim, j'ai eu l'opportunité de la responsabilité de la valorisation et de la refonte de documents d'un SMQ.

En élaborant des contenus documentaires pour l’e-learning et la formation présentielle sur les exigences QHSE. J’ai organisé et dispensé les formations pour sensibiliser le personnel avec la collaboration du service RH et les Responsables des différents services.

J'ai mis en place leurs traçabilités et leurs évaluations afin d’apporter les éléments nécessaires lors d’audits de certification ou audits clients.

• J’ai réalisé un compte rendu final (Autodidaxie/Autoformation) sur les projections d’avenir de la formations et d’e-learning. Entreprise pouvant être le site pilote du groupe.

• J’ai réalisé des vidéos en matière d’hygiène, de sécurité et de port EPI.

• Travaillé sur les sujets qualité et sécurité des produits et coproduits fabriqués, à la sécurité et l’hygiène des locaux et du personnel interne et externes (avec l’évaluation des risques AMDEC, DU).

• Travaillé sur l’affichage FDS et la signalétique des produits et procédures de sécurité associées.

• Œuvré pour l'environnement par une meilleure gestion et identification des déchets et rebus.

• J’ai suivi le fonctionnement à la gestion des nuisibles.

• Etudié les mesures prises pour répondre à la gestion et la maîtrise des énergies et de l’eau.

• Observé le déroulement des audits clients, et de certification.

Ma formation intègre les modules à la sécurité alimentaire et l’hygiène qui ont été mis à contribution. J’ai pu travailler avec la norme IFS, FSSC 22000, normes ISO 9001:2015, 14001:2015, 50001:2015 et OHSAS.



Par le passé, ma première expérience dans le domaine QHSE s’est faite en tant qu'assistant pour la mise en place de la norme iso 9001 au sein d'une société d'infogérance. L'objectif a été d'obtenir la certification sur la gestion administrative, gestion comptable, gestion des consultants et la gestion commerciale.



Mes expériences en tant de Chef de projet dans l'infogérance m'ont aussi permis de mener ces projet QHSE/HSE avec un personnel compétent et impliqué en gardant en tête les objectifs de communication, de sensibilisation, de conduite de changement et d’amélioration continue.



