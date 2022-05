Vanessa BERAUD

Après avoir quitté volontairement le secteur des Finances qui ne me correspondait plus(m'a-t-il réellement correspondu un jour?) (création en 2005 de portefeuille d'agent général d'assurances, spécialisé Assurance-vie),



j'ai effectué depuis une reconversion professionnelle complète, par étapes successives me rapprochant de mes vraies valeurs...



J'ai obtenu mon permis D qui offre une nouvelle corde à mon arc.



Cette dernière va me permettre d'exercer le métier passionnant de conducteur de car tourisme idéalement), sachant que pour moi un des principaux inconvénients pour certains dans le métier de chauffeur (horaires décalés) met en lumière une de mes qualités, particulièrement recherchée dans le secteur (la disponibilité), n'ayant pas de charge de famille

J'ai débuté une mission intérim comme conducteur receveur (bus 27 places) à Toulouse , et souhaite toujours à terme me tourner vers la conduite de grands cars de tourisme,pour parfaire mon anglais, le mettre en pratique et voyager.



Mes compétences :

Pédagogie

Développement personnel

Coach de Vie

Secrétariat

Coaching scolaire

Théâtre

Chant

Droit

Psychologie

Écoute

Empathie

Conducteur de bus