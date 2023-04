Véronique TIA SOUQUET (NGUYEN THI MAÝ NGNA)

Je suis Productrice-scénariste-réalisatrice. Je viens de faire une avant-première de projection de mon premier court-métrage sur les violences conjugales " Mon Combat " dont un débat a été prévu par la présence de la gendarmerie nationale et la police municipale. Ce fût très instructif pour tout le public.

Il sera diffusé dans divers festivals et médias ultérieurement....

D' autres projets vont arriver que ce soit des courts ou longs-métrage.

La passion prime pour moi et ensuite le professionnalisme.

J' ai tourné pour divers séries policières à TV , participé à des jeux télévisés, fait aussi de la scène pour des oeuvres caritatives et reste passionné de cinéma, etc....

Je vais au bout de mes rêves que je concrétise avec de belles personnes de confiance...