Vincent DAUMAIL

Deux objectifs pour 2017 : continuer de mettre mes compétences et ma créativité à la disposition de projets motivants, étendre mes prestations au secteur éditorial.



J'ai consacré 2016 à la création d'une société dédiée à l'édition de livres, la formation et l'accompagnement dans les domaines de l'écrit technique ou littéraire et de la maîtrise des risques.



De 2002 à 2015, avec une équipe d'ingénieurs, j'ai accompagné 40 clients dans l'amélioration continue de leurs systèmes, projets et processus : une somme de 150 prestations dans des domaines variés (biomédical, santé, énergie, pétrochimie, ferroviaire, nucléaire, etc.), au service de grands comptes ou PME de l'industrie, l'École des Mines d'Alès, l'Institut pour la Maîtrise des Risques de Paris, la Faculté de Pharmacie de Marseille, etc.



Après une formation d'ingénieur, puis 5 ans de thèse universitaire, j'ai occupé de 1987 à 2002 des postes de R&D sur des systèmes ferroviaires contraints par la fiabilité, la sécurité, mêlant la machine et l'humain.



Mes compétences :

Sureté de fonctionnement

Gestion des risques

Ingénierie système

Génie logiciel

Gestion de projet

Formation

Rédaction technique

HTML & CSS

Mise en page

Adobe InDesign

Édition numérique

Relecture / corrections

Conception et coordination éditoriales

Développement commercial

Management de la qualité

Écriture