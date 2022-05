Vincent DELORD

15 ans d’expérience (domaines : PLM, Aéronautique, Automotive, System Engineering, Connectivité) – Gestion de grand comptes et Projets internationaux dans le secteur de l’Aéronautique et Défense - Mode forfaitaire (budgets de 1,5 million d’euros/an, 25 personnes) - Maîtrise des processus d’avant-vente, de gestion, de développement, d’adoption de maintenance et de sous-traitance – Gestion de la capacité (System Engineering) et développement des ressources sur une zone Géographique (Europe de l’ouest) - Français et anglais courant.



Mes compétences :

Gestion de projet

Direction de projet

Agile Scrum

Gestion des conflits

Gestion de la relation client

Sens du contact

Développement personnel