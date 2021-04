Virginie VALLEE (VALLEE)

"La grandeur d'un métier est avant tout d'unir les hommes" Antoine de Saint-Exupéry



Si je mets à jour mon profil c’est tout d’abord pour me présenter et présenter mon activité en relation avec nos aînés.



Ma sensibilité, mon écoute, mes compétences techniques ont fait que je me suis orientée dans la création de Class & Tri en 2012. L’objet était de garantir aux personnes dépendantes (âge, maladie, handicap …) et/ ou avec un déséquilibre familial (décès, divorce, séparation ….) une relation humaine au travers de compétences organisationnelles.



J’ai choisi de créer une entreprise qui reflète mon pragmatisme, ma disponibilité et mon empathie.



Mon choix s’est tout naturellement orienté vers une clientèle que j’affectionne le plus, pour un partage intergénérationnel.

Ce partage de vie réciproque est enrichissant, en effet, mes clients m’apportent un équilibre, un vison et une sérénité qui ont une grande valeur à mes yeux.



Au-delà de l’archivage et du classement documentaire, je facilite les relations entre les différents intervenants comme le notaire, l’expert-comptable, l’avocat, le médecin, services sociaux de la mairie, association de services à la personne et tout autre intervenant.



J’analyse la situation et propose les solutions répondant au mieux aux besoins de mes clients.

Je suis passionnée par mon activité professionnelle et souhaite partager avec vous mon engouement pour répondre à toutes vos questions et peut-être vous aider à gérer la situation d’un de vos proches en difficultés.



