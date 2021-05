Xavier BERTIN

Dépannage Ordinateurs & Téléphone & Tablette- Conseils à l'Achats - Optimisation et Formations sur vos et mes produits informatiques -

Formation à Distance et Réunion de formations informatiques

Formation Attestation de Capacité de Transports

Création et adaptation de logiciels de type ERP

. A rejoint le groupe de Portage CADRESENMISSION (www.cadresenmission.com)

Conception de sites Internet : Réalisation du site GEOSOIL SOLUTIONS(http://www.geosoil-solutions.com), Vertoit Aménagement(http://www.vertoit-amenagement.fr), Hostellerie de La Juhel (http://www.hostelleriedelajuhel.fr), Première monture de BJTeam, Bed and Bus(http://www.bedandbus.com) - (appartenant à isicamp.fr) - pour le club de football (http://www.uslba.fr) de la bigottière. Mise en place 2014-2015 du site retro-moto-club-alenconnais (http://www.retro-moto-club-alenconnais.fr)...

2012-2013- > titulaire de l'attestation de capacité de transports de marchandises TOUS Tonnage, ouverture de l'activité de Gestionnaire de transport Attestataire Prestataire de Service, Intéressé, contactez moi pour voir pour un contrat de prestation de service

2017 -> Attestation de Capacité de Transports Voyageurs quelques soit le nombre de places.

Formateur en Logistique et en Attestation de capacité de transports Lourd,Léger et Voyageurs - Formateur Cariste expérimenté CACES ET AUTORISATION INTERNE

2018 - 2020 -> travail Attestation de capacité de transport et CACES avec AFA FORMATIONS ET AFA PREVENTIONS - INFORMAT & ESPL pour le BTS Commerce International et de La Bureautique pour les autres BTS



Mes compétences :

Analyse de données

Internet

Informatique

Ordinateur portable

CACES R390

CACES CAT 9 - R372 M

CACES CARISTE 1-2-3-4-5 EN R389

GESTION D ENTREPRISES

Dépannage PC - TELEPHONES ET TABLETTES

TRE (Techniques de recherche d'emplois)

Formation management

Formation transport

Formation magasinage

Formation professionnel

Formation informatique & Bureautique (Windows, Linux, IOS, Microsoft Office, ERP, SAP, Internet et ses annexes)

HTML 5.5, CSS 3, PHP

Joomla 3.9

Python, mysql, postgresql

Odoo 8 avec création d'Add-on

OpenOffice et Libre Office avec formation

Microsoft PowerPoint

Merise

Microsoft Access

Word

Microsoft Excel

Tablette, Téléphonie mobile, Tableurs