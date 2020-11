Homme d'actions, j'aime le contact et le travail d'équipe.



Fort de mes expériences variées, j'ai acquis une bonne connaissance du terrain et des problématiques de production et industrielles. Je prend plaisir à organiser mon travail autour des urgences du moment et le pilotage des projets de moyen ou long terme.



Mes compétences :

Imprimerie

Production

Lean Manufacturing

ERP