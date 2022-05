Xavier ROBIC

44600 SAINT NAZAIRE

Port. :

Email. :







PROFESSIONNEL CONFIRME : 16 ans dexpériences commerciales validées par des résultats.



POLYVALENT : Prospection, négociation et vente de services, de biens et de financements aux particuliers et sociétés.



SENS COMMERCIAL AIGU : Grande expérience de la relation, satisfaction et fidélisation client.



PUGNACITE ET RESULTATS : Des expériences réussies avec la réalisation, et souvent le dépassement des objectifs fixés.





EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



06/13 à 07/14 NEGOCIATEUR IMMOBILIER ORPI Agence de la Poste - PORNICHET- 44380

Accueil des clients acquéreurs et vendeurs avec qualification de leurs projets et saisie dans le logiciel de lagence.

Prospections et signatures de mandats - Estimations et commercialisations des biens - Visites, négociations, ventes et compromis. Suivis jusquaux signatures définitives - Nombreuses Formations ORPI - 13 Ventes soit 80 000 euros HT de CA.



09/11 à 06/12 COMMERCIAL B to B GPR INFORMATIQUE / SS2I EDITEUR DE LOGICIEL ST-NAZAIRE 44600

CDD 9 mois Création du Service Commercial de façon autonome, du fichier prospects avec qualification. Prospection, prise de rendez-vous pour démonstration du logiciel par internet ou physique. Suivi, fidélisation, devis, proposition de financement, négociation et vente. Référencement de la Sté et des logiciels sur Internet. Partenariat auprès des Fédérations Professionnelles du Transport International et des Ports Français. Activité SS2I avec Edition et Commercialisation de Logiciels Métiers : Transit International Multimodal, Transport Collectif Urbain, à la Demande, Service à la Personne, logiciel dExploitation et application sur Mesure.



2006 / 2010 NEGOCIATEUR IMMOBILIER LA COTE IMMOBILIERE - 75012

4 ans Prospection, négociation et vente de tout type dappartements à une large clientèle sur le 12ème arr. et les environs.

Commercialisation rapide et complète avec la création des photos et textes publicitaire. Estimations des biens.

Rédaction des mandats, des compromis de vente et signatures chez les Notaires. Formation du nouveau personnel.

Croissance moyenne du CA de 16% par an, en période de crise et sur un secteur très concurrentiel.



2001 / 2005 COMMERCIAL SMART BERCY - 75012 - COMINVEST SA

4 ans 1/2 Vente de véhicules neufs et doccasions aux particuliers et sociétés.

Gestion et suivi des demandes de crédit et leasing.

Gestion autonome de Smart la Villette pendant 2 ans avec une forte croissance de lactivité.

400 Smart vendues. 850 K€ de CA annuel. Développement moyen de 26% du CA.



1999 / 2000 RESPONSABLE DAGENCE RENT A CAR - SIEGE - 75015

1 an Location de véhicule, gestion du site et management du personnel. (Agence du Siège Pilote et Réservoir).

Contrôle du parc de 50 véhicules avec loptimisation de son planning.

Formation du nouveau personnel : employés et franchisés. Progression du CA de 10% sur lannée.



1997 / 1999 AGENT COMMERCIAL RENT A CAR - 75011

3 ans Location de véhicule. Réservation, saisie des contrats de locations et leurs gestions. Comptabilité de lagence.

Fort développement de lactivité: augmentation du CA de 30% à effectif constant depuis 1997.



1996 COMMERCIAL B TO B GROUPEMENT DE LINTERIM FRANCAIS / Agence INSET - 75002

3 mois Délégation de personnel en bureaux détudes et services technique de PME et PMI sur toute la région Parisienne.



1992 / 1993 COMMERCIAL GAN PREVOYANCE - 94270

1 an Vente de produit dépargne et dassurance vie aux particuliers sur le Kremlin Bicêtre en démarchage terrain.



1993 / 1996 TELEACTEUR QUALI-PHONE - 94220 ACTIPHONE MULTILIGNES - 75013 MATRIXX MARKETING 75012 Nombreuses missions effectuées dans les 3 entreprises précitées, respectivement :

-Prise de rendez-vous pour les ingénieurs conseils de BULL INFORMATIQUE.

-Opérations de réabonnements, denquêtes, de qualification de fichiers et de conseils pour des ETI et grandes entreprises



Mes compétences :

Commercial

Commercial b to b

Fidélisation

Immobilier

Linkedin

Négociateur

Négociateur immobilier

Pugnacité

Relation Client

Négociation immobilière

Gestion de la relation client

Vendeur Automobile

Commercial B to C

Microsoft Office

Internet

Téléprospection

Prospection commerciale

Télémarketing

Développement commercial