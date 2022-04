Yan LENFANT

Après un bac STT et un DUT dans des spécialités compta-gestion, j’ai terminé mon parcours de formation par une maîtrise de logisticien.

C'est dans ce domaine que j’ai démarré ma vie professionnelle, forgeant mon expérience dans l'industrie et la grande distribution.

J'ai intégré ISS Hygiène & Prévention en février 2012 en tant que Responsable planification au sein de l'agence de Limoges. Et depuis octobre 2015 je suis Expert optimisation et performance national.





Mes compétences :

Planification

Logistique

Approvisionnement

Optimisation

Rigoureux

Analyse technique