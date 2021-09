Bonjours, moi c'est Ndjako à boiti yannick Maintenancier. Je suis à la recherche d'un emploi qui me permettra de mettre en exergue mon savoir faire, mon savoir être et mon adaptabilité au service d'une entreprise qui voudrais bien bénéficié de mon expérience. Dans l'attente d'une suite qui me sera favorable veillez me contacter sur mon mobile orange au 95121873.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet