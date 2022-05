Youba AIT BEN HAMOU

En fin de formation en Master QHSE (Qualité Hygiène, Sécurité Environnement) à l'Université de Lille, que j'effectue en alternance, en tant qu'assistant QSE chez SNCF Réseau. Je suis en cours d'obtention de mon diplôme de Master QSE.



Dynamique et extrêmement motivé, je possède une expérience de deux ans en tant qu'assistant QSE au sein de l'Unité de Production Voie Nord qui s'occupe de la maintenance, de la sûreté et de la sécurité au niveau de la Ligne à Grande Vitesse Nord (LGV Nord) de la SNCF Réseau. En plus de mes expériences professionnelles dans la vente en pharmacie et en tant que laborantin.



Je souhaiterais aujourdhui rejoindre une entreprise dont je partage les valeurs dinnovation, dambition et de dynamisme afin de mettre à contribution mes compétences professionnelles et humaines.



Le Mster QHS de l'Université de Lille nous offre un large panel au niveau des domaines d'application (Automobile, Nucléaire, Agroalimentaire, BTP, Logistique, Industrie, énergies...), je dispose donc d'une bonne initiation à divers domaines et reste à l'écoute de tout type de projets de collaboration.



Mes compétences :

Animation de systèùe de management SST et Environn

Réalisation et suivi de Plan d'actions

Logiciel R

ISO 45001

Norme ISO 14001

ISO 22000

Autonomie

Rigueur

MASE/ATEX

Analyse de causes et résolution de problèmes

Analyse de risque

ISO 9001 V2015

Travail en équipe

Microsoft Office 2010

Planification de projet

Organisation

MATLAB