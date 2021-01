Yves Fabrice RAKOTONANDRASANA

Depuis mois de juillet 2013,

Chargé de la Communication Interne Newrest Toamasina Madagascar.

L'objectif de ce poste est de:

- ÉVALUER,

- OBSERVER,

- CONSTATER,

- SUGGÉRER des solutions à la société entre les personnels et les dirigeants de notre société contre tous les problèmes existant,

- AMELIORATION de la qualité de service de la société pour ces clients.

- TROUVER toutes genres d'idée qui peuvent avancer la société dans ses objectifs.

- ÉVALUER les staffs de notre société dans l'accomplissement de leur tâche

- et de SUGGÉRER des divers formations correspondant au besoin de la Société.

- COORDONNER des multiples formations que le management préparer pour notre staffs.



Mes compétences :

Organisation du travail

Support technique

Supervision et Pilotage de chantier

Organisation

Analyse

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Adobe Photoshop