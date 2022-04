2 Rives TV est une chaîne de télévision dédiée au savoir et à l'éducation via des programmes originaux de découverte et de valorisation des cultures françaises et arabes.



Dans le respect des objectifs du millénaire pour le développement sur l'éducation pour tous, 2 Rives TV se veut une télévision d'ouverture, de tolérance, d'humanisme et d'échange autour de la France et du Monde Arabe.

2 Rives TV émettra courant 2015, d'abord en France métropolitaine et au Maroc, puis progressivement sur d'autres territoires francophones en Europe et en Afrique.



Les objectifs :

- chaîne du savoir et du vivre-ensemble

- mission d'éducation et de partage

- valeurs de tolérance et de sérieux





Mes compétences :

Enfance

Enseignement

Communication

Education