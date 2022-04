3B ALL EMPLOYMENT est une société de placement du personnel.

Nous accompagnons notre clientèle dans leur stratégie de développement en leur offrant une gamme variée de services mixtes dédiées aux PME ET PARTICULIERS.



Mes compétences :

Gestion administrative et sociale

Gestion des centres de profits

Formation

Gestion de la paie

Gestion du placement et la mise à disposition

Gestion des recrutements

Évaluation des compétences

conseil