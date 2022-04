4g TECHNOLOGY

PRESENTATION DE LA SOCIETE 4G

Créée en 2008, la société 4G est spécialisée dans le développement de produits dans le domaine de la sécurité et la surveillance en milieux sensibles réservés et/ou réglementés. Aujourd’hui, nous proposons une gamme complète de solutions d’interceptions, outils d’analyse & traitement des communications, géolocalisation, et vidéo surveillance.



NOS ATOUTS

Réactivité et capacité d’innovation grâce à ses équipes d’ingénieurs, de techniciens spécialisés ainsi qu’au travers des commerciaux répartis sur le territoire national.

Couverture nationale : 1 commercial par région, Hot-line 7/7 jours, Déplacement sous 24h si nécessaire.

Flexibilité : logiciels modulables.

Investissement fort en R&D : plus de 20% du C.A. est consacré à la R&D, financé directement sur la marge de la société.



NOS COMPETENCES

*Traitement du signal «bas niveau» (Analogique Haute f réquence, DSP, FPGA, …).

*Télécommunications (normes GSM, ADSL, 3G, …).

*Logiciels libres et « open source » (Linux, OpenOffice.org, Java, Speex, …).

*Électronique embarquée.



La maîtrise des logiciels libres et open source traduit bien l’application de la politique de 4G:

*La fiabilité et la sécurité grâce à la maîtrise des sources modifiables.

*La performance et la sécurité technologique grâce à la communauté des développeurs.

*L’indépendance vis-à-vis de l’extérieur et des évolutions immaîtrisables.

*La réactivité et l’orientation vers les utilisateurs grâce à la gratuité.



NOTRE SIEGE

La société 4G est installée dans ses propres locaux industriels et de bureaux sur 675m² spécialement aménagés pour son utilisation. Ils sont situés sur la commune de Mouans Sartoux, Parc d’activité de l’Argile, à proximité de l’autoroute et à ¼ heure de l’aéroport international de Nice.



Localisation : Mouans Sartoux - France



Mes compétences :

Geolocalisation

Sécurité

Video

vidéo protection

vidéo surveillance