Géomarketeur et ingénieur géomaticien, mes expériences professionnelles, ainsi de mes compétences en SIG, m’ont permet d’appréhender de manière opérationnelle, les concepts, les méthodes, et les techniques liées à la gestion et la représentation de l’information géographique, tout en les adaptant à des thématiques.



Passionné par les nouvelles technologies, mes domaines de compétence et expériences gravitent autour du développement web et mobile, des systèmes d'Information Géographique (SIG), de la géolocalisation et des bases de données géospatiales.



D’autre part, je suis habitué au travail en équipe et je possède un bon sens du relationnel et de la communication ainsi que de fortes capacités d’adaptation.



Mes compétences :

Webmapping

SIG

Statistiques

Analyse spatiale

Topographie

Analyse de données

Programmation

Géomarketing

Cartographie

ArcGIS

Microsoft Access

JavaScript

JQuery

Visual Basic

PostgreSQL

Oracle

OpenLayers

MapInfo

Autocad

Visual Basic .NET

UNIX

MySQL

Microsoft C-SHARP

Matlab

Java

HTML

C++

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

UML