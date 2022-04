Animé par la passion, le challenge et les défis mon dynamisme associé à 7 ans de conseil et 10 ans de Management, 3 ans de gestion de risque et d'accompagnement de projet et une formation solide dans une des meilleures écoles d'assurance de France, sont autant d'éléments qui me lance aujourd'hui dans l'aventure entrepreneuriale. MON PROJET : Vous accompagner dans tous vos projets assurance, gestion de risque, démarche qualité, business plan, études de marché, immobilier



N'hésitez pas à me rencontrer pour une future collaboration



Mes compétences :

Prévention des risques professionnels

Management

Assurance

Qualité

Analyse de risque

Pilotage d'activité

Gestion budgétaire

Gestion de la relation client

Analyse des besoins

Gestion des compétences

Conseil commercial

Gestion de projet

Animation d'équipe

Animation de groupes

Pilotage de la performance

Bureautique

Conduite de réunion

Animation de réunions

Conduite du changement

Pilotage d'équipe

Conseil en recrutement

Conduite de projet