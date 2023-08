A.christine H.

Objectif :

Une réelle envie de m'investir et de mettre mes compétences et mes capacités au service d'un groupe dynamique et de ses clients.

Parce qu'on peut toujours faire "mieux", adepte de l'Amélioration Continue.





**********



Mes atouts :

Organisée, rigoureuse, pro-active, à même de pouvoir s'adapter rapidement aux différents systèmes et aux différentes missions demandées.

Esprit d'équipe, sens du service, des priorités et de la communication.

Force de Proposition.





**********



Mes domaines de compétence :

- Analyse des flux et/ou de stocks.

- Amélioration et coordination des prestations (offre/demande).

- Détection et analyse d'un problème

- Optimisation des moyens et des différents process.

- Organisation d'un poste de travail et Rédaction de guides de procédure.

- Relationnel





**********



Avec un niveau correct en Anglais, qui ne demande qu'à s'exprimer à nouveau,

et quelques notions d'Espagnol,

à l'aise sur l'univers MAC et PC

habituée à différents E.R.P. : SAP, AS400, Movex ... et dérivés

"autodidacte" sur Excel

j'étudie toute proposition, idéalement sur le Val d'Oise.



------------------

Par contre si vous faîtes partie d'une société pyramidale, merci de vous abstenir ... tout simplement !



Mes compétences :

Gestionnaire

Logistique

Organisation

Rédaction

Relationnel

Secretariat

Gestion

Développement commercial

Vente

Marketing

Négociation

Méthodique