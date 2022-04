A.el Madjid MESSAOUDI

Maitrise du génie civil, notamment la construction civile et industrielle. Une très bonne expérience dans le secteur du contrôle technique de la construction . Connaissance en conceptions des infrastructures des ouvrages de télécommunications. Très bonne expérience dans l’élaboration de cahiers des charges, les évaluations et négociations techniques. Plus de dix neuf (19) ans dans le domaine professionnel, je possède une excellente habilité pour le travail en équipe et la supervision des ressources attirées aux projets



Mes compétences :

gaz

TCE