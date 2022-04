A. ELKHALFI

Consultant/Formateur de plus de 15 ans d’expériences et ayant une bonne maîtrise des outils de la CAO/DAO, du calcul mécanique, simulation cinématique et mécanique avec les outils suivants :

- AutoCAD (tous les niveaux)

- AutoCAD MEP (tous les niveaux)

- Draftsight (tous les niveaux)

- Revit (tous les niveaux)

- Inventor pro (plusieurs modules)

- Solidworks (plusieurs modules)

- Catia V5-6 (plusieurs modules)

- Robot Structural Analysis Professional (plusieurs modules)

- MS Project (tous les niveaux)



. Les formations peuvent être réalisées en intera/inter entreprise ou en visioformation.

. Un support de formation personnel est fourni aux stagiaires en format PDF.

. Références : Promeo Formation, Intelligence Power, Cyn Communication, M2i Formation, Sysam, Valeo, RATP, SNCF, Alten, Altran, LivBag, AutoLiv, LAA, SNOP....

. Pour de détail contactez : 0610165562 ou email : ahmed.elkhalfi@gmail.com



