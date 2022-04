A.f.e.r SARL

La Société AFER est une entité qui évolue dans la distribution de tout matériel de sécurité notamment:

• Protection Individuelle (gants, lunettes, bottes, chaussures de sécurité, tenues ;

• Matériel de détection incendie (centrale et accessoires) ;

• Vidéo surveillance analogique et TP ;

• Alarme anti intrusion ;

• Contrôle d’accès ;

• Interphone / Visiophone ;

• Signalétiques de sécurité et plans d’évacuation ;

• Couvertures (anti - feu) etc. ;

• Pompes à eau, lances et tuyaux d’incendie ;

• Extincteurs, Robinets Incendies Armés (RIA), Poteaux d’incendies...