A.fattah ARROM

EMS est le spécialiste francophone des services externalisés (France / Maroc) :

- BPO (Externalisation des processus métier)

- Relation clients (Appels Entrants/Sortants)

- Exploitation Informatique

- Informatique Mobile

- Prestation Web



Son siège international est installé à Paris, son centre de contact est basé dans les ARDENNES et ses centres de production OffShore, Data Embassy et Data Shore sont implantés à Marrakech. Data Embassy est aujourd’hui certifié ISO 9001 version 2008 par TUV Rheinland.



Le capital du groupe et de ses centres de production est à 100% familial, ce qui lui garantit une totale indépendance et la maîtrise de son évolution.



Avec son équipe de 470 collaborateurs, une réserve de compétences et un centre de formation intégré, il offre une efficacité maximale en termes de flexibilité et de réactivité pour gérer les pics de production de ses clients.



Mes compétences :

Production audiovisuelle

Réalisation Audiovisuelle

Marketing

GED

Telecom

Statistique

Base de données

Business Process Outsourcing

Développement informatique

Relation Clients OffShore / OnShore