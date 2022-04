à Fleur DE PEAU

Le salon d'esthétique et de bien être utilise exclusivement des produits naturels et bio dans le souci du respect de l'écologie.



Offrez-vous une pause, loin du stress de la vie quotidienne.



Prenez le temps de vous détendre et de vous délasser, ceci est essentiel à votre santé, et sourtout bon pour le moral.



Le modelage dit "massage" est un moment de détente et de bien être pour le corps et l'esprit.



Supprimez le stress, revigorez la peau, tonifiez et détendez-vous.



Mes compétences :

Bio

Maquillage

Produits naturels