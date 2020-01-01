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A. MINK.

Taden

En résumé

Je sais d'où je viens et je sais où je souhaite aller. La vérité est ailleurs.....

Mes compétences :
Assistanat de direction

Entreprises

  • Cordon Electronics - ASSISTANTE COMPTABLE

    Taden 2017 - 2018 CDD SERVICE COMPTABLE usant CDD non stop

  • Actemium - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Trappes 2017 - 2017 ADMINISTRATIF-SUIVI FORMATIONS-RELANCE CLIENTS

  • ATALIAN - ASSISTANTE ADMINISTRATIVE

    Vitry-sur-Seine 2016 - 2016 REMPLACEMENT TRES INSTABLE & PENIBLE D UN SALARIE CDI EN CONGE MALADIE CONFLICTUELLE.

  • IDEX - AIDE-COMPTABLE

    Boulogne-Billancourt 2016 - 2016

  • Groupe Roullier - Comptable frs

    2015 - 2015

  • Groupe Roullier - Comptable fournisseurs

    2015 - 2015

  • entreprise publique - AGENT ADMINISTRATIF

    2013 - 2013 CDD

  • Groupe SNI - CHARGEE D'ACCUEIL & ASSISTANTE GESTION

    Paris 2011 - 2012

  • GROUPE ROULLIER - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2008 - 2009 CDD TIMAC / FINAGRO

  • ALCATEL LUCENT - ASSISTANTE DE GESTION

    Paris 2008 - 2008

  • GDF - COMPTABLE FOURNISSEURS

    COURBEVOIE 2006 - 2007

  • Réseau ferré de France - ASSISTANTE GESTION

    LA PLAINE SAINT DENIS 2006 - 2006

  • DCNS - COMPTABLE FOURNISSEURS

    Paris 2005 - 2005 INTERIM DCN ETABLISSEMENT PARIS

  • SONACOTRA - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2005 - 2005

  • WAGO CONTACT GMB & CO KG - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2004 - 2005

  • SA 9 TELECOM - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2004 - 2004

  • WORTEST ORTEC - SECRETAIRE COMPTABLE

    2004 - 2004 WORTEST ORTEC (Groupe SOM) Services industrie énergie et environnement VEDIORBIS / SAINT DENIS (93)

  • TELECOM DEVELOPPEMENT - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2003 - 2003

  • VIACOM - COMPTABLE FOURNISSEURS

    New York 2002 - 2003

  • CAISSE NATIONALE CAISSES EPARGNE - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2001 - 2002

  • LABORATOIRES BIORGA - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2000 - 2001

  • GRED FIADJI - COMPTABLE CLIENTS-FOURNISSEURS

    2000 - 2000

  • VINCI ENERGIES - AIDE-COMPTABLE

    Montesson 2000 - 2000 COGETHERM

  • LEX MANUTENTION - COMPTABLE FOURNISSEURS

    2000 - 2000

  • ORDRE DES ARCHITECTES DE - SECRETAIRE COMPTABLE

    1999 - 2000

  • GESTIONNAIRES IARD - AXA

    1999 - 1999

  • Datacard Group - COMPTABLE CLIENTS

    Minnetonka 1999 - 1999

  • CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE - COMPTABLE BANCAIRE

    1999 - 1999

  • EDF - AIDE-COMPTABLE

    Paris 1998 - 1999

  • LABORATOIRES PRED - ASSISTANTE POLYVALENTE

    1998 - 1998

Formations