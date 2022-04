Bonjour,



je suis Assistante Administrative Indépendante, et je propose mes services auprès des entreprises et des particuliers.

Si vous manquez de temps, ou avez besoin d'aide pour certaines tâches administratives, A.R. Services 89 vous assiste pour divers travaux de secrétariat.

A.R. Services 89 intervient sur site ou en télétravail, pour des missions ponctuelles ou régulières.



Pour plus d'informations, n'hésitez-pas à visiter le site internet :Array



Mes compétences :

Etablissement des déclarations sociales

Utilisation d'outils bureautiques

Gestion de la paie

Petits travaux de comptabilité

Techniques administratives

Gestions des ressources humaines

Gestion d'entreprise

Techniques de secrétariat