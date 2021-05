A.salim MECHIDAL

INGENIUM est un bureau d’assistance et de conseil dans les domaines de la Qualité, Santé, Sécurité et Environnement. Son savoir-faire et son réseau de consultants permettent de proposer une offre globale appréciée par nos clients.



Notre métier est d'apporter une assistance dans la prévention et la maîtrise des risques humains et techniques aussi bien pour les grands comptes que pour les PME-PMI dans les secteurs de l'Energie, de Construction et de l’industrie afin qu'ils puissent mener à bien leurs projets.

A cet effet, nous nous tenons à votre disposition pour mener à bonnes fins toute opération que vous choisiriez de nous confier.