A Supprimer COMPTE

Actuellement Responsable Marketing et Commercial au Casino du Grau du Roi - Groupe Tranchant, je suis en charge du pilotage et du développement de ces deux pôles.



Spécialisée dans le Marketing et la Communication, ayant le sens du contact avec un savoir-faire commercial, force de négociation et de persuasion. Esprit d'équipe, capacités d'écoute et de dialogue prononcées, diplomate. Anglais et Espagnol parlé et lu couramment pour avoir vécu à l'étranger. Toujours à l'affût d'opportunités enrichissantes!