Aabibou HICHAM

ROC P&V



Le ROC a pour mission de garantir au quotidien la qualité des prestations de services en engagement de moyen (Assistance Technique), d’assurer le management des équipes qui lui sont rattachées et de gérer l’économie de son périmètre.

Interlocuteur opérationnel privilégié des clients, il prend en charge ou détecte les nouveaux besoins (foisonnement). Il qualifie ces sollicitations et gère la relation avec la Direction Régionale, le Ressource Management et les Ressources Humaines afin de faciliter la prise de commande et trouver les ressources adéquates internes ou externes pour réaliser la prestation.

Il vérifie la bonne exécution des prestations et gère les escalades internes ou client en cas de dysfonctionnement ou de situation à risque.

Responsable hiérarchique des ressources qui lui sont rattachées, le ROC assure leur coordination, leur mobilisation et leur management conformément aux engagements contractuels et à la politique interne de Sextant SI. Le ROC est le garant de l’évaluation de ses collaborateurs notamment à travers les entretiens annuels. Il identifie les collaborateurs en difficulté ou à fort potentiel et élabore avec les services RM et RH les plans d’actions nécessaires à leur montée compétence.

Compte tenu de l’activité, des missions complémentaires peuvent être confiées au ROC.



Description des tâches

• Respecter les processus et s’assurer de mise en œuvre auprès des ressources sous sa responsabilité.

• Animer les comités de pilotage client.

• Participer à l’identification de nouvelles opportunités services tout Métier confondu.

• Suivre l’économie des contrats dont il a la responsabilité à travers des revues mensuelles et gère cette rentabilité dans le temps (anticipation-ATG).

• Gérer les aspects administratifs et contractuels de chaque mission de son périmètre : devis, ordre de mission, CRA.

• Synthétiser et transmettre à son manager les propositions d’évolutions, d’objectifs et de formations pour l’ensemble des collaborateurs sous son autorité.

• Participer avec son manager aux décisions relatives aux évolutions individuelles (salaire, qualification, primes).

• S’assurer de l’équité de traitement des collaborateurs dont il a la responsabilité

• Veiller à formaliser systématiquement les écarts de conduite ou manquements et alerte en conséquence sa hiérarchie et la RH.

• Gérer avec le support des RH les entretiens disciplinaires ou de recadrage.

• Garantir la bonne diffusion des informations auprès des collaborateurs de son périmètre et de sa hiérarchie notamment lors des réunions de communication.

• Assurer un reporting régulier vers son management en particulier :

o Suivi de production (Delivery).

• Evènements particuliers ou exceptionnels.

• Etre le garant de la bonne transmission et de la cohérence des informations aux Services Support

• Collaborer avec d’autres entités (RH, DSI, etc.) pour mettre en œuvre les actions d’amélioration des processus.



• Compétences mises en œuvre Savoir-faire :





• Management des Hommes.

• Qualités d’organisation et de rigueur.

• Sens de l’analyse et de synthèse.

• Sens du Service.

• Leadership et esprit d’entreprise.

• Conviction et influence.

• Capacité de diagnostic.

• Force de proposition.

• Adaptabilité et Flexibilité.

• Sens de l’écoute et de la communication.

• Capacités rédactionnelles.

• Maîtrise des outils bureautiques, et notamment Excel, PWT.

• Anglais.



Instances de Pilotage:



• Comités de Pilotage Client.



Relations hiérarchiques:

Reporting Direction des Opérations Services.





Mes compétences :

Mes compétences Managériale

Pédagogique, Technique

ITIL