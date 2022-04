Aadh CONSEIL

AADH est spécialisée dans l'accompagnement au changement des entreprises et des hommes dans l'industrie, l'agroalimentaire, l'automobile, équipements, métallurgie, énergie,industrie chimique et dans le secteur tertiaire.



Nos activités:



-bilans de compétences

-analyses des potentiels

-graphologie

-coaching et dynamisation d'équipes

-reclassement individuel et collectif

-antenne emploi

-recrutement global mixte( presse, internet, réseaux sociaux)



Nos objectifs:



- accompagner vos projets de réorganisation

- conseiller les entreprises dans la gestion des compétences et des hommes

- soutenir et aider les personnes dans leurs projets professionnels



Nos moyens:



- des équipes expérimentées avec des approches complémentaires

-un suivi personnalisé et adapté aux besoins des entreprises et personnes

-une connaissance approfondie des bassins d'emplois

-une évaluation experte des candidats dans le respect du cahier des charges



Nos atouts:



- trois chargées de recherches expérimentées dans l'identification des entreprises et des candidats

-une approche confidentielle

-la garantie de vous présenter les meilleurs candidats dans un délai de 6 à 8 semaines

-des techniques d'évaluations éprouvées



Pour plus d'informations:



Mes compétences :

Reclassement

Bilan de compétences

Recrutement par approche directe

Sourcing

Conseil en recrutement

Coaching

Analyse des potentiels

Développement des compétences