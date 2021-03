Madame, Monsieur,



Titulaire du BAC professionnel cuisine, j'ai décidé de m'orienter vers les formations et métiers de gestion, administration et comptabilité. J'ai pour cela été admis à GESCIA (Enghien les Bains) en classe de première de baccalauréat gestion administration.

Comme j'ai choisi l'alternance, je suis à la recherche d'une entreprise pour me former .



Grâce à l'aide de professionnels rencontrés lors de mes recherches d'orientation j'ai réussi à faire le choix de la formation en alternance. En effet le métier de cuisinier ne me correspondait pas, je me vois plus travailler dans l'administration et la comptabilité . Pouvoir intégrer une entreprise tout en continuant à étudier m'intéresse.



Attiré par les mathématiques, la pensée logique et un goût pour les chiffres je suis intéressé par un métier qui me permettra de raisonner et réfléchir d’avantage. J'aime résoudre des problèmes à l'aide de chiffres, travailler dans un service comptable me plairait.



Or vous recherchez un Assistant Gestion Administration Comptabilité en alternance. Mon profil semble correspondre à vos besoins. Je suis bilingue anglais/français, j'ai une bonne maitrise des outils informatiques et je suis capable de faire preuve d'analyse et de logique. De plus mes expériences professionnelles, en travaillant en équipe avec un tuteur, m'ont permis d'acquérir autonomie, rigueur et un bon sens relationnel.



Extrêmement motivé , je suis très déterminé à me former dans ce domaine grâce à la possibilité de participer de manière active à la vie de votre entreprise



Curieux de pouvoir découvrir un nouveau métier, je reste à votre disposition pour un

éventuel entretien.



Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes sincères salutations.



Aaditya Satyal