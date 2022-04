Aajli MOHAMED

Vu votre notoriété dans le monde et votre secteur d’activités. Je souhaiterais en effet intégrer votre société en tant que technicien spécialisée en électromécanique des systèmes automatisés.





Passionnée par cette spécialité que je souhaite vivement exercer de façon approfondie, j’ai décidé de faire ma carrière dans ce domaine.





Au vu de mon expérience de la maintenance et de la motivation qui m’anime je pense correspondre au profil que vous recherchez chez vos employés.





Au cours de ma formation, les stages ont été des points forts, par la connaissance du milieu professionnel qu'ils ont apporté, mais aussi par la rencontre de divers professionnels du secteur industrielle et la découverte de leurs pratiques. J’ai passé

3 mois de stage en parallèle de mes études à la société PETIT PUSSIN, 4mois de stage à DELTA ASCENSUR et 2 année Des travail à ATOUT LOCATION qui m’ont apporté des rapports théorique et pratique.





En parallèle avec mes études, j’ai développé la qualité d’apprendre les choses concernant la technologie et surtout l’informatique et l’automatisme, d’esprit d’équipe, d’avoir patiente pour arriver à mon but, d’être serviable.





Je suis à votre entière disposition pour un entretien si vous le jugez utile.



Dans l'attente d'une réponse qui je l'espère me sera favorable, veuillez agréer,



Monsieur le Directeur, l'expression de mes salutations distinguées.



Mes compétences :

Régulation : variateur de fréquence (siemens)

Mécaniques : usinage sur Toure et usinage manuel

Électronique industriel : analogique et numérique

Systèmes automatisé : automate programmable (sieme

Electrotechniques : Electricité industriel

Service maintenance

Diesel

Nacelles

Microsoft Word

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Office

Microsoft Excel