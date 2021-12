Aaron Innocent BOGMIS

FORMATION CLINIQUE DE PHYSICIENS MÉDICAUX SE SPÉCIALISANT EN RADIO-ONCOLOGIE



Je suis INTERNE (2020 - 2021) en stage clinique continue et structurée en Belgique:



1) à l'École Polytechnique de l'Université Libre de Bruxelles (ULB) ou en qualité détudiant en Post-Master, je suis un enseignement théorique et pratique nécessaire à de futurs EXPERTS en RADIOPHYSIQUE MÉDICALE, et répondant intégralement à la liste des matières exigées par l'AFCN - Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire | Belgique.



2) au CHU de Charleroi - hôpital André Vésale - département de Radiophysique Médicale.



3) à l'Institut Jules Bordet de Bruxelles - département de Physique Médicale.



Effectuant mon INTERNAT en RADIOTHÉRAPIE dans ces hôpitaux, je participe activement aux tâches quotidiennes des physiciens médicaux de ces départements sous la responsabilité de physiciens médicaux expérimentés spécialisés en radio-oncologie.



En amont de ce stage clinique d'internat en Belgique,

Je suis Radiophysicien Médical, titulaire du Master 2 (MSc) de PHYSIQUE MEDICALE (Radiophysique Médicale). Mon secteur d'activité principal est la Radiothérapie (plan de traitement, assurance qualité, dosimétrie...).



Je suis également ingénieur qualiticien titulaire du diplôme EMQAL (European joint Master in Quality in Analytical Laboratories) du programme de Masters Européens conjoints ERASMUS MUNDUS.



Mes compétences :

MATLAB

Simulation numérique

R

C++

Python

LaTeX

Fortran

Linux