Aaron KHOCHAREUN

Le fil conducteur de mon parcours professionnel est une volonté permanente de comprendre le domaine concerné et d’exceller dans son exécution. Ainsi, j’ai pu apprivoiser un large panel de responsabilités et accomplir mon travail bien au-delà des attentes classiques.



Le contact avec la clientèle m’a permis de développer un sens aigu d’adaptation et de réactivité. Je cerne les besoins et suis capable de proposer un service en adéquation.



Egalement président d’association dans l’événementiel vidéoludique, j’ai appris à coordonner différents aspects d’organisation. Le contact auprès des sponsors, apprendre à se vendre, insuffler une dynamique au sein de la communauté et administrer le site web de l’association.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Illustrator

UML

HTML & CSS

Microsoft Office

WinDev 17

CMS Joomla

PHP

MySQL

JAVA Script