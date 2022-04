Aaron KPOTCHIE

Hello.

je suis KPOTCHIE Aaron, responsable de NET-AARON'S, une société de nettoyage et d'entretien au Togo.

pour tout vos soucis d'entretien et de nettoyage au bureau, à la maison, après une réception de fête, faites appel au NET-AARON'S. nous intervenons aussi dans la création et entretien des espaces verts, les petits travaux de rénovation, la penture, la décoration.

nos contacts sont : 00228 99 71 85 60 / 22 46 01 26 / 97 14 00 33

Merci



Mes compétences :

Entrepreneuriat

Technicien en hygiène et environnement