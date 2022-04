Aaron KWACHIL

Diplômé depuis peu d’une licence en Gestion et Administration des entreprises, je souhaite à présent effectuer un stage de quatre mois dans différents services et domaines. Je m’intéresse à la gestion d’entreprises dans sa globalité ainsi que ces modèles d’administration.

Ma formation en Gestion et Administration des entreprises m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences tels que la gestion en générale (analytique, financière et ressources humaines), élaboration de business plan, analyse des comptes de résultats et des opérations de trésorerie tel le contrôle de gestion, la gestion des stocks ou la comptabilité de société ainsi que la rédaction de documents légaux.

Détermination, rigueur et disponibilité sont les maîtres mots de mon comportement, le suivi de plusieurs formations bien non diplômantes m’a permis d’élargir ma conception du monde professionnel;

Je suis disponible pour vous rencontrer lors d’un entretien à votre convenance pour toute autre information complémentaire



Mes compétences :

Chargé d'études

Assistance administrative

Relations clients

Suivi commercial et administratif

Gestion de la relation client

Assistanat commercial

Administration d'entreprises

Gestion des ventes

Administration des ventes

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel