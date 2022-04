Je suis AATER Ayoub 23 ans, un jeune diplômé en master ingénierie et optimisation des systèmes de transport et logistique, je suis en recherche actif d'un emploi. Ma formation en master et licence m'a permis d'acquérir des connaissances professionnelles exceptionnelles qui visent l'exploitation des outils informatiques et mathématiques pour l'optimisation et l'amélioration du processus logistique.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications

Business intelligence : SSIS , SSAS , SSRS

ERP : Odoo

UML

PHP

JavaScript

CSS

HTML

C#

C++

C

Java EE

Python

Java

Analyse statistique

Modélisation et optimisation industrielle en trans

Data mining

Big Data

Lean management

Modélisation par simulation : Logiciel AnyLogic

Supply Chain Management

Management des projets : Méthodes QC Story, PDCA,